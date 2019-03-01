حرك "عجلة" لودر لـ20 مترا.. اختيار أقوى رجل في دمياط

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قال محمود أبو زهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، ان المديرية أطلقت مسابقة أقوي رجل بدمياط اليوم الجمعة بقرية طبل التابعة لمركز دمياط.



وأضاف أبوزهرة، إن المسابقة تشمل منافسات في دفع الكرة الطبية أبعد مسافة ممكنة، وتتابع نقل الأجولة مسافة 20 مترا في أقل زمن ممكن وتحريك إطار لودر مسافة 20 مترا في أقل زمن ممكن، وجر عربة مسافة 20 متر.



وأضاف في تصريحات له، أن الجوائز المالية توزع على الفائزين من الأول حتي التاسع، تحت إشراف عبده الشعراوي مدير ادارة الرياضة.