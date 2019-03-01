الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

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انطلاقًا من حرص بوابة الفجر الإلكترونية، وتأكيدًا ﻋﻠﻰ اهتمامها اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ تقديم خدمة ﻣﺘﻤﻴﺰة ودقيقة لقرائها، بجانب خدماتها الإخبارية، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة1-3-2019 في جمهورية مصر العربية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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توقعات طقس اليوم في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.





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فرص سقوط الأمطار

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.





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حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. هيئة الأرصاد,سقوط الأمطار,سيول,تقلبات جوية,اضطراب الملاحة البحرية,الأرصاد الجوية,الأحوال الجوية,التقلبات المناخية,درجات الحرارة,سقوط أمطار,طقس الغد,حالة الجو,نشاط الرياح,عواصف ترابية





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وعن الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 16

دمنهور 10 15

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 17

مطروح 10 16

السلوم 08 16

سيوة 08 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 15

الزقازيق 11 16

الإسماعيلية 10 18

السويس 10 18

العريش 10 17

رفح 10 16

رأس سدر 12 18

نخل 04 14

نويبع 06 17

طابا 08 13

كاترين -02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 10 20

مرسى علم 11 20

الفيوم 09 17

بنى سويف 09 18

المنيا 06 18

أسيوط 07 19

سوهاج 09 19

قنا 10 19

الأقصر 10 20

أسوان 11 21

أبوسمبل 11 21

الوادي الجديد 09 20

شلاتين 14 24

أبورماد 14 24

رأس حدربة 14 22

حلايب 16 21



