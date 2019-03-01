قبل الزفاف.. وصفات سحرية للحصول على بشرة مشرقة

تصاب المقبلات على الزواج بالتوتر والقلق حيال كيفية العناية بالبشرة والتخلص من مشاكلها دفعة واحدة قبل موعد الزفاف، لذلك سنقدم لك عروستنا بعض المكونات البسيطة التي من شأنها أن تمنحك بشرة مشرقة وصحية في زفافك فتابعينا.





علاج الجفاف:

اخلطي ثمرة أفوكادو مهروسة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل، طبقي القناع على الوجه والرقبة بطريقة لما يقارب 20 دقيقة ثم اشطفي بالماء الفاتر. إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف كرري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.





حب الشباب:

لتحضير هذا القناع، امزجي ملعقة من الحليب مع ملعقة من العسل وملعقة من مسحوق الكركم ثم طبقي، قلبي الخليط جيدا ثم طبقيه على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.





علاج البهتان:

قومي بهرس ثلاث حبات من الفراولة الناضجة، اخلطيها مع ملعقة من العسل الطبيعي واستخدمي المزيج لتدليك البشرة في شكل حركات دائرية خفيفة، اتركي القناع لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي جيدا بالماء الفاتر.





التخلص من الشوائب: