انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ عام 2013

تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2013، وذلك مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية، وكشفت بيانات مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي اليوم الجمعة أنه سجل مستوى 49.3 نقطة في فبراير الماضي، مقابل مستوى 50.5 نقطة في يناير السابق له.





ويفصل حاجز الـ50 نقطة الانكماش عن النشاط، حينما يسجل النشاط مستوى أقل من 50 فإن ذلك يعني أنه يعاني من الانكماش.





وتعد تلك هي المرة الأولى منذ يونيو 2013 التي ينكمش فيها نشاط الصناعة داخل منطقة اليورو.





وأوضحت البيانات أن قطاعي السلع الاستثمارية والوسيطة قادوا ضعف الأداء خلال شهر فبراير الماضي.





وانكمش النشاط الصناعي في ألمانيا خلال الشهر الماضي عند مستوى 47.6 نقطة، كما انكمش في إيطاليا وإسبانيا، فيما سجل نمو في اليونان وفرنسا وايرلندا.



