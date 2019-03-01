"صحة الجيزة" تكشف تفاصيل انطلاق "100 مليون صحة" بالمحافظة



وأشارت "سرور"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية بالمحافظة على الأجهزة، والبالغ عددهم 1763 فرقة، لافتة إلى أن المحافظة بها 53 عيادة متنقلة، مع وجود 480 فرقة اشراف على استعدادات الحملة.



وأوضحت أنه تم تحديد 15 مركز على مستوى محافظة الجيزة لمتابعة الحالات التي سيثبت إصابتها بالأمراض السارية، بالإضافة إلى 14 مركز لفحص الفيروسات الكبدية، مؤكدة أن كل المواطنين بمحافظة الجيزة سعداء بانطلاق الحملة، وهناك من يعرض المساعدة بالحملة.



تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سي والأمراض غير المعدية في 7 محافظات هى الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا.



وتستمر الحملة من أول مارس وحتى 30 أبريل المقبل، وذلك في 7 محافظات ووجهت وزيرة الصحة والسكان، وكلاء الوزارة السبع للمرحلة الثالثة بضرورة الوصول إلى الاعداد المستهدفة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمحافظين، والمجتمع المدني، لدعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة.



قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة، إن حملة 100 مليون صحة انطلقت اليوم في المحافظة ضمن المرحلة الثالثة، موضحة أنه مستهدف توقيع الكشف على 5 ملايين و397 ألف شخص.