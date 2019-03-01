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بعد شهر من فرض العقوبات الأمريكية.. صادرات النفط في فنزويلا تتراجع 40%

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:46 م
بعد شهر من فرض العقوبات الأمريكية.. صادرات النفط في فنزويلا تتراجع 40%
النفط الفنزويلي
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رويترز
 
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أظهرت التقارير العالمية تراجع صادرات النفط في فنزويلا بنحو 40% بعد انقضاء شهر كامل على تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد شركات الطاقة الوطنية، حيث هبطت صادراتها النفطية لمستوى 920 ألف برميل يومياً منذ تطبيق العقوبات، وهو مستوى أدنى من المسجل في الثلاثة أشهر السابقة للعقوبات والذي تراوح بين 1.47 مليون برميل إلى 1.66 مليون برميل يومياً.


وفي 28 يناير الماضي فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات ضد شركة الطاقة الوطنية في فنزويلا (بي.دي.في.إس.إيه)، في مسعى منها للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، بعد إعلان خوان جوايدو نفسه رئيساً شرعياً للبلاد.

وأوضحت البيانات أن 70% من شحنات النفط الفنزويلية منذ تاريخ 28 يناير ذهبت إلى عملاء شركة الطاقة الوطنية في آسيا، وشغلت الهند المركز الأول بقائمة المشتريين للخام من فنزويلا، تليها سنغافورة والصين.


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