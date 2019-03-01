عاجل.. "بيتروليم إيكونوميست" يزف بشرى سارة للمصريين

قال موقع " بيتروليم إيكونوميست" العالمي، المعني بشئون الطاقة، إن مؤتمر الغاز والنفط الذي عقد في القاهرة في فبراير الماضي "إيجيبس" جذب الشركات من حول العالم، لسبب بسيط، وهو أن قطاع الغاز في مصر، يحقق ازدهارا.





الموقع أوضح في تقرير له، أنه في أعقاب اكتشاف حقل ظهر البحري للغاز، وهو أكبر حقل في البحر المتوسط، كان هناك حديث عن وجود احتياطي أكبر في حقل بحري آخر وهو حقل نور الذي تقوم بجهود التنقيب فيه شركة إيني الإيطالية.





وأردف إلى أن شركات النفط العالمية، لا تزال تعلن عن اكتشافات جديدة بينما استخدمت مصر مؤتمر إيجيبس للإعلان عن الكثير من الامتيازات. وقد وصفت شركة وود ماكينزى الاستشارية ما تشهده مصر بنهضة مدهشة فى مجال الغاز.





وأورد أن المصريين يتأقلمون مع الواقع الجديد لبلادهم، التى أصبحت الآن لاعبا أساسيا فى مجال الغاز فى شرق البحر المتوسط. ونقل الموقع تصريحات وزير البترول طارق الملا التى قال فيها إن مصر حققت هذا فى ثلاث سنوات فقط لتجذب انتباه الجميع، فالجميع ينظر إلى مصر باهتمام.





ومن ناحيتها قالت الرئيس التنفيذي لشركة ديا الألمانية، ماريا مورايوس هانسن، التي فازت بأحد الامتيازات فى دلتا النيل، إن مصر فى موقع مثالى لتكون مركزا للغاز، فهى المكان المثالى لتطوير الغاز، وهناك المزيد من الإمكانيات الإضافية، كما أنها سوق محلى كبير.





وأكد الموقع أن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية فى مجال الطاقة كانت سببا رئيسيا للطفرة التى يشهدها قطاع الغاز.