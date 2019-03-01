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ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي

الجمعة 01/مارس/2019 - 01:42 م
ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي
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ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي وفقاً لتوقعات المحللين مع زيادة أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات صادرة عن "يوروستيت"، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع 1.5% في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقابل 1.4% في يناير السابق له.

وأوضحت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو والذي يستثني الغذاء والطاقة والكحوليات زاد بنحو 1% خلال الشهر الماضي، وهو مستوى أقل من المسجل في يناير حينما ارتفع بنسبة 1.1%.

وتابعت بيانات "يوروستيت" أن أسعار الطاقة في منطقة اليورو سجلت نمواً بنحو 3.5% في شهر فبراير، مقابل ارتفاع نسبته 2.7% في يناير السابق له.

أما أسعار الغذاء والتبغ والكحوليات فسجلت زيادة بنحو 2.4% في الشهر الماضي، وهو مستوى أعلى من الارتفاع المسجل في يناير عند 1.8%.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.09% إلى 1.1361 دولار.
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