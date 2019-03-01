قمة نارية بين الأهلي والزمالك في دوري اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال»بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام نظيره فريق الزمالك ، ضمن منافسات بطولة الدوري.





وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الجهاز الفني الى الفوز بها لمواصلة العروض القوية التي يحققها في البطولة.





وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الجزيرة، أمس الخميس بنتيجة 32-24 ، ضمن منافسات الدوري.



