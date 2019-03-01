سعر الدولار يتراجع 14 قرشًا في البنوك خلال بداية تعاملات مارس اليوم الجمعة 1-3-2019 وتباين ملحوظ في أسعار العملات

تراجع سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 1-3-2019، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 17.47 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى، لينخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 13 قرش خلال بداية تعاملات شهر مارس.





سعر الدولار في البنوك الحكومية





سجل سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والقاهرة نحو 17.47 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع، فيما سجل 17.4786 جنيه للشراء و17.5786 جنيه للبيع، وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.





اسعار العملات امام الجنيه اليوم الجمعة

سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8924 جنيه للشراء، و20.0132 جنيه للبيع ، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.2850 جنيه للشراء و23.4077 جنيه للبيع وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.5207 جنيه للشراء و17.6280 جنيه للبيع ، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8077 جنيه للشراء و15.9039 جنيه للبيع ، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6155 جنيه للشراء و2.6307 جنيه للبيع.







