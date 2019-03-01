الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتوضح الأماكن المعرضة لسقوط الأمطار
الجمعة 01/مارس/2019 - 10:58 ص
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صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية والوجه البحري اليوم الجمعة 1 - 3 - 2019.
وناشد عبد العال في تصريحات صحفية أمس الخميس، المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
وعن حالة البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1/3/2019 على مدن مصر:
حالة الطقس اليوم في مصر:
أسوان 17°
أسيوط 14°
الإسكندرية 13°
الإسماعيلية 11°
الأقصر 16°
الزقازيق 11°
السويس 13°
العريش 10°
الفيوم 12°
القاهرة 13°
المحلة الكبرى 11°
المعادي 13°
المنصورة 11°
بنها 11°
بني سويف 12°
بورسعيد 11°
دمنهور 12°
شبرا الخيمة 13°
طنطا 11°
مدينة الجيزة 13°
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