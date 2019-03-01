18 مليون مشاهدة لـ "ناسيني ليه" في أسبوع
الجمعة 01/مارس/2019 - 08:36 ص
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حققت أغنية "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى من تحقيق حوالى 18 مليون مشاهدة منذ طرحه من أسبوع عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" ، والأغنية من كلمات تامر حسين، وتوزيع تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هانى محروس، والكليب فكرة تامر حسنى، ومن إخراج سعيد الماروق.
يذكر أن آخر أعماله هو ألبوم "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحًا كبيرًا وأيضًا فيلم "البدلة" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبير، حيث شاركه فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى وحسن حسنى ودلال عبد العزيز وماجد المصرى.
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