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القنوات الناقلة لديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:00 ص
القنوات الناقلة لديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي
القنوات الرياضية السعودية
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يدخل نادي اتحاد جدة مواجهة قوية ضد الأهلي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ويدخل الأهلي مباراته أمام الاتحاد على استاد الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة"، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويتواجد نادي الاتحاد حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة بينما الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة وذلك بعد مرور 21 جولة.

 

وستنقل مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي عبر قناة ksa sport 1 hd بالإضافة إلى قناة دوري بلس الناقل الحصري للمسابقة.

 

ويسعى النادي الأهلي والمحترف في صفوفه محمد عبد الشافي للفوز باللقاء والعودة للمربع الذهبي بعد تراجعه في الفترة الأخيرة أما الهدف للاتحاد مختلف فهو يريد تفادي خطر الهبوط.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي مع الاتحاد في ديربي جدة عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.

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