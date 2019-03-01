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محمود رشدي: 35 مليون مواطن يتعرضون للقرصنة الإلكترونية

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:16 ص
محمود رشدي: 35 مليون مواطن يتعرضون للقرصنة الإلكترونية
محمود رشدي
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نعيم يوسف
 
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قال محمود رشدي مساعد وزير الداخلية لنظم المعلومات، إننا في حاجة ماسة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النواحي الإيجابية، لأن الكثير من التنظيمات الإرهابية اتجهت لـ"السوشيال ميديا" بعد هزيمتها.

وأضاف "رشدي"، في لقاء مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، أن هذا يندرج فيما يعرف بـ"الحرب المعلوماتية"، وهي حرب إفشال للدولة لفرض الأمر الواقع الذي يريدونه عليها.

وتابع مساعد وزير الداخلية لنظم المعلومات، أن هناك لجان تقسم العمل بينها، مشددًا على ضرورة محاربتهم في نفس الساحة بالتوعية المجتمعية وهذه مسئولية كافة أجهزة الدولة.

وشدد على أن أكثر من 30% من أعضاء تنظيم "داعش" تم تجنيدهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه يجب على الأسر التواصل مع أبنائهم لكي يكونوا عرضة للتجنيد.

ولفت إلى أن الأسر المصرية افتقدت لغة الحوار، وهي مشكلة كبيرة، مشددًا على أن المواجهة الفكرية من أهم المواجهات مع التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أنه لا يجب أن نجهد أنفسنا كثيرا مع من تم تجنيده، ولكن يجب حماية الأجيال الجديدة من التجنيد، لافتا إلى أن هناك 40 مليون مواطن يستخدمون الانترنت بينهم 35 مليون يتعرضون للقرصنة الإلكترونية.
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