ماهر فرغلي يكشف خطة الإخوان الإرهابية للحرب على الدولة المصرية



وتابع "فرغلي"، في لقاء مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، أنه في فبراير عام 2015، عقدت الجماعة اجتماعًا في تركيا، ووضعوا خطة "الثغرات المؤلمة" لإسقاط الدولة من خلال ما يعرف بـ"لجان الإرباك"، والتي تهدف لإرباك الدولة وتشويه إنجازاتها، و"لجان الاستقطاب الجماهيري" لضم كوادر وعناصر جديدة للجماعة، وأيضا "اللجان النوعية المسلحة".



وتابع الباحث في شؤون الجماعات، أن المعلومات في حروب الجيل الخامس أمرا مهمًا، إما لتضخيم حدث أو التقليل من شأن حدث ما.



ولفت إلى أن موقع مثل "شموخ الإسلام"، وهو الموقع الرئيسي لتنظيم "داعش" الإرهابي لا تستطيع الدخول عليه إلا بعد الحصول على تزكية من أحد أعضاء التنظيم، وحتى بعد الحصول عليها لا تستطيع الدخول عليه من محركات البحث العادية مثل "جوجل"، أو ياهو"، ولكن المحرك الوحيد الذي تدخل عليه منه هو محرك البحرية الأمريكية، مشيرا إلى أنها تستطيع إغلاقه ولكنهم لا يفعلون ذلك.



وأشار إلى أن جماعة الإخوان تقسم الدولة قطاعات جغرافية، وهي قطاع الجنوب والشمال، والقاهرة الكبرى، ويتم الحديث مع كل قوى بطريقة مناسبة لهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جذب القوى الغير إخوانية إلى نفس خندق الإخوان.

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات، إن الإرهابيون يستخدمون الحروب الافتراضية من خلال الـ"سوشيال ميديا"، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين تعلن الحرب المباشرة على الدولة المصرية.