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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي اليوم 1 مارس

الجمعة 01/مارس/2019 - 05:46 ص
التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي اليوم 1 مارس
الهلال
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أحمد عصام
 
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يستضيف نادي الهلال بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، منافسه فريق الفيصلي، اليوم الجمعة 1 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 

ويسعى فريق الهلال لتحقيق الانتصار، من أجل تعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي، والاقتراب اكثر من تحقيق اللقب هذا الموسم.

 

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الهلال :-

 

حراسة المرمى : علي الحبسي.

 

خط الدفاع : ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك.

 

خط الوسط : عبد الله عطيف - محمد كنو - سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كاريلو.

 

خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.

 

بينما جاء التشكيل المتوقع لنادي الفيصلي :-

 

حراسة المرمى : مصطفى ملائكة.

 

خط الدفاع : حمدان الشمراني - آنتي بوليتش - إيجور روسي - يزيد بكر.

 

خط الوسط : خاليم هيلاند - فهد الأنصاري - روجيريو - عبد العزيز البيشي.

 

خط الهجوم : جوزيف أكبالا - دييجو كالديرون.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الهلال، ضد فريق الفيصلي بالدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الفجر الرياضي.

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