مشاركون في مسابقة "مختبر الشهرة": نحاول تبسيط العلوم للناس



وقالت "ياسمينا ماهر"، الفائزة بجائزة الطلاب في المسابقة، إنها اختارت مجال الطب النفسي، وحاولت تبسيط المفاهيم المغلوطة لدى الناس، مثل الاكتئاب والفصام، وهي كلمة تعني "يفصل العقل"، حيث يعاني الشخص من فصل بين الوظائف العقلية والنفسية، حيث يرى المريض بعض الأشياء الغير موجودة ويتفاعل معها، بينما لا يتفاعل مع الأشياء الموجودة بالفعل.



أما سلمى يسري، طالبة بكلية الطب بجامعة عين شمس، فقالت إنها سمعت عن المسابقة من معيدة بالكلية وعرضت عليها المشاركة في المسابقة، مؤكدة أنها كانت لا تحب العلوم واكتشفت أن السبب في الطريقة التي يقدم بها العلم.



هذا، وسيتم انعقاد التصفيات النصف نهائية لمسابقة مختبر الشهرة 2019 ظهر غد، بمسرح السلام وهذه المسابقة هى تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس الثقافى البريطانى.



وبلغ عدد المتسابقين المقبولين والذين قاموا بتجارب الأداء 350 متسابق من أصل 1663 متسابق من 26 محافظة وذلك فى إطار النظام الجديد الذى تنتهجه المسابقة من خلال المنصة الالكترونية للوصول لكافة المحافظات بدلا من إقصار إقامتها على خمس محافظات فقط كما فى الأعوام السابقة، ويحظى الفائزين الأول والثانى برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثلا مصر فى المسابقة الدولية بمهرجان شلتنهام للعلوم فى المملكة المتحدة فى شهر يونيو 2019.

استضاف برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، مجموعة من الشباب المشاركين في مسابقة "مختبر الشهرة"، وهى تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس الثقافى البريطانى.