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بايرن ميونخ يفاجئ ريبيري

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:45 ص
بايرن ميونخ يفاجئ ريبيري
فرانك ريبيري
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن نية بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني تنظيم مباراة تكريمًا لنجم الفريق الفرنسي فرانك ريبيري عقب نهاية عقده مع النادي في يونيو المقبل أي بنهاية الموسم الجاري.

 

ولم يصرح ريبيري البالغ عمره 35 عامًا من قبل أنه يخطط للرحيل قبل أن يعلن أولي هونيس رئيس النادي ذلك يوم الخميس.

 

وأفادت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بأنه يحق لريبيري تنظيم مباراة وداعية له بحضور جماهير بايرن ميونخ بنهاية عقده في حال عدم تجديده وهو ما أعلن عنه النادي البافاري.

 

وقال هونيس في تصريحات لمحطة Sport1 الألمانية التلفزيونية نقلتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية : "لقد أمضى فرانك 12 موسمًا معنا. كل من ترك بصمة في النادي في هذه المرحلة يجب أن يخرج من النادي عبر الباب الكبير".

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المزيد عن: ريبيري رياضة ‏بايرن ميونيخ الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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