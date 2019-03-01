تعرف على موعد تطبيق "الكهرباء" الزيادة الجديدة في الأسعار

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن أن هناك 7.1 مليون عداد مسبوق الدفع، حيث تم تركيب 10% من العدد السالف ذكره، ومع نهاية عام 2019 تكون الوزارة انتهت من العدد المقرر، للتفرغ والتوسع في مناطق أخرى والوصول إلى 20 مليون عداد ذكي ومسبوق الدفع.



