تعرف على موعد تطبيق "الكهرباء" الزيادة الجديدة في الأسعار
الجمعة 01/مارس/2019 - 04:03 ص
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن أن هناك 7.1 مليون عداد مسبوق الدفع، حيث تم تركيب 10% من العدد السالف ذكره، ومع نهاية عام 2019 تكون الوزارة انتهت من العدد المقرر، للتفرغ والتوسع في مناطق أخرى والوصول إلى 20 مليون عداد ذكي ومسبوق الدفع.
وأكد حمزة، حق المواطن في تغيير عداد الكهرباء القديم واستبداله بالمسبوق الدفع، مشيرًا إلى أنه يساهم في تقليل قيمة الاستهلاك والفاتورة، فضلًا عن أن العداد مسبوق الدفع يسهل شحنه عن طريق الموبايل، والوزارة تسعى إلى تعميمه.
وقال إن العدادات مسبوقة الدفع توضح للمواطن قيمة استهلاكه دون تدخل العنصر البشري من خلال القارئ والمحصل، مما يتيح للمواطن التحكم في قيمة الفاتورة.
وعن الزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء، أكد حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، أن الوزارة تراعي البُعد الاجتماعي، بحيث يكون هناك دعمًا تبادليًا داخل شرائح الاستهلاك بين قليلي وكثيري الاستهلاك، متوقعًا الإعلان عن الزيادة الجديدة قبل يوليو المقبل.
وأشار: "المتبقي 3 سنوات فقط لرفع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، "والزيادة في أول يوليو طبقا للخطة الموجودة".
وأوضح المتحدث باسم الكهرباء، أن العداد الذكي لا يحتاج لكارت شحن ولكن يكون من خلال مركز للتحكم، ومن مميزاته أنه يبرمج من خلال التحكم في عدم تعدي قيمة معينة والتنسيق مع شركة التوزيع لتحديد القيمة، وعند اقتراب النفاذ يتلقى المواطن رسالة تنبيهية، علاوة على أن العداد مبرمج للحافظ على الأجهزة الكهربائية الداخلية بالمنزل حال حدوث ارتفاع مفاجئ.
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