بعد فوزها بالأوسكار.. تعرف على عدد مشاهدات أغنية "Shallow"!





ا قتربت أغنية "Shallow " التي توجت بـأوسكار أفضل أغنية أصلية لفيلم بحفل جوائز الأوسكار في دورتها رقم 91 لعام 2019 الجاري، من تحقيق 350 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





واحتضنت قاعة مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الحالية.





وكان لكل من فيلم ROMA وفيلم The Favourite، نصيب الأسد من ترشيحات هذا العام بتلقيهما لعشرة ترشيحات لكل منهما لجوائز مثل أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور رئيسي.





وشهد الحفل لهذا العام غياب مقدم رئيسي له، وهو الأمر الذي لم يحدث من نحو 30 عامًا.