ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد فوزها بالأوسكار.. تعرف على عدد مشاهدات أغنية "Shallow"!

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:31 ص
بعد فوزها بالأوسكار.. تعرف على عدد مشاهدات أغنية Shallow!
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

اقتربت أغنية "Shallow " التي توجت بـأوسكار أفضل أغنية أصلية لفيلم بحفل جوائز الأوسكار في دورتها رقم 91 لعام 2019 الجاري، من تحقيق 350 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واحتضنت قاعة مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الحالية.

وكان لكل من فيلم ROMA وفيلم The Favourite، نصيب الأسد من ترشيحات هذا العام بتلقيهما لعشرة ترشيحات لكل منهما لجوائز مثل أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور رئيسي.

وشهد الحفل لهذا العام غياب مقدم رئيسي له، وهو الأمر الذي لم يحدث من نحو 30 عامًا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم محمد حماقي الجديد
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
-
x
15:00
-
القادسية
الهلال
-
x
17:35
-
الفيصلي
الأهلي
-
x
19:30
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند