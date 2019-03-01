تصريح ناري من نجم برشلونة ضد ريال مدريد ورئيس رابطة الليجا يرد بقوة

شهدت تصريحات بيكيه مدافع نادي برشلونة، جدلا واسعا بعد انتهاء مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد والبارسا بشأن تقنية الفيديو "VAR".

وصعد برشلونة إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثية نظيفة مساء أول أمس الأربعاء ليتأهل للمباراة النهائية بمجموع المباراتين "4-1".

وقال بيكيه عقب نهاية المباراة: "لو ركزت وسائل الإعلام المدريدية بالحديث كثيرًا عن السجناء السياسيين بدلاً من الحديث عن تقنية الفيديو، ستكون هذه البلد هي الأفضل".

وعلّق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على تصريحات اللاعب قائلاً: "جيرارد بيكيه لاعب كبير، ومدافع عظيم ولكن يفهم قليلًا في مسألة القضاء، لأنه لا يوجد سجناء سياسيون في هذه البلد".

وتابع: "هناك أشخاص حاولت ارتكاب جرائم تهرب من الضرائب ولهذا السبب يتم محاكمته، هو لاعب كبير ورجل أعمال في كرة القدم رائع، ولكنه ليس بخبير قانوني".