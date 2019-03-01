مجلة فرنسية تفجر مفاجاة عن مستقبل إيدين هازارد مع تشيلسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن تشيلسي أوضح لنجمه البلجيكي إيدين هازارد بأنه يريد الإبقاء عليه خلال الموسم المقبل حتى وإن لم يوافق على الشروط الجديدة في بنود العقد الجديد.

وذكرت مجلة لي 10 سبورت الفرنسية أن عقد هازارد ينتهي في صيف عام 2020 ويسعى تشيلسي للحفاظ على جميع لاعبيه الحاليين بسبب العقوبة المفروضة عليه من الفيفا بعدم إجراء التعاقدات لفترتين.

وأشارت المجلة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مصمم على ضم هازارد هذا الصيف لكن تشيلسي يحاول بكل السبل التصدي لهذه الرغبات بتقديم عرض مادي واقتصادي ضخم.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن ريال مدريد لم يقدم عرضاً رسمياً لقائد المنتخب البلجيكي.

وأكدت المجلة الفرنسية أن الاعتقاد السائد بأن هناك فرصة لبقاء هازارد أكثر من رحيله عن لندن.