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عاجل.. انفجار "تنك" سيارة في حادث تصادم بنفق الثورة بـ"صلاح سالم" (فيديو وصور)

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:35 ص
عاجل.. انفجار تنك سيارة في حادث تصادم بنفق الثورة بـصلاح سالم (فيديو وصور)
السيطرة على حريق في سيارة بصلاح سالم
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هبة عبد الحفيظ
 
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انفجر "تنك" سيارة بعد تصادمها في أخرى، في نفق الثورة بشارع صلاح سالم في محافظة القاهرة، مساء أمس، نتيجة السرعة الزائدة.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين أسفر عن انقلاب سيارة وانفجار "التنك"، بسبب السرعة الزائدة، دون وقوع ضحايا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث، وسيطرت على الحريق قبل تفاقمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.


عاجل.. انفجار تنك سيارة في حادث تصادم بنفق الثورة بـصلاح سالم (فيديو وصور)
عاجل.. انفجار تنك سيارة في حادث تصادم بنفق الثورة بـصلاح سالم (فيديو وصور)
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