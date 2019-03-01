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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1/3/2019 في العراق

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1/3/2019 في العراق
مواقيت الصلاة في العراق
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1/3/2019 في العراق، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
اختر مدينتك لمعرفة مواقيت الصلاة الخاصة بها.

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