توفيق عكاشة: "الدولار هينزل لـ5 جنيه خلال سنة"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الخميس: "أقسم بالله لو بيدي لكنت أعدت إذاعة الأفلام المصورة عن أفعال الإخوان في مصر.. أصل إحنا بننسى"، متابعا: "الدولار هينزل لـ 5 جنيه خلال سنة".



هذا ويسلط الإعلامى توفيق عكاشة، مساء اليوم الخميس، فى برنامجه "مصر اليوم"، الذى يذاع الليلة على قناة الحياة، الضوء على آخر مستجدات الأحداث خلال الاسبوع المنتهى خاصة ما يتعلق بالشأن المصري وتداعيات الأحداث العالمية المتصاعدة عليه.



ويتناول عكاشة، الهجوم الشرس والممنهج الذى تتعرض له مصر، الذى يأتى نتيجة لما تحققه الإدارة السياسية والحكومة من نجاحات على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بجانب نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضرب وتفكيك التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية التى تنتقم من الشعب المصري العظيم بسبب اطاحته بهم وتطهير البلاد من إجرامهم.



كما يسلط عكاشة الضوء على النجاحات الكبرى التى حققتها مصر فى ملف السياسة الخارجية فى خمس سنوات فقط والتى جعلت مصر تلعب الآن دورا اقليميا محوريا مهما يعيد للأذهان ما كانت تلعبه الدبلوماسية المصرية فى عهد الزعيمان جمال عبد الناصر وأنور السادات، فقد نجحت مصر فى ازاحة تركيا من دور الوساطة الذى كانت تلعبه بين الغرب والعرب.



ويستعرض برنامج مصر اليوم، النجاح الذى حققته القمة العربية الاوروبية فى شرم الشيخ، وكيف رأتها صحف العالم التى اعتبرتها انتصارا للدبلوماسية المصرية، ويستعرض عكاشة ما حققته مصر "السيسي" من طفرة غير مسبوقة فى ملف السياسة الخارجية فى ظل عداء الأقزام فى قطر وتركيا.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه لو تمكن الإخوان من الشعب المصري لقاموا بتعليق المشانق له، حيث أنهم من أزاحوا الإخوان من على كرسي الحكم.