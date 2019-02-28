عبد المجيد عبد الله يطرح أغنية "تستاهلين الحب"
الخميس 28/فبراير/2019 - 08:13 م
الفجر الفني
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طرح الفنان عبد المجيد عبد الله أغنية جديدة تحمل اسم "تستاهلين الحب" على طريقة الـ"Lyrics clip".
أغنية "تستاهلين الحب" من كلمات فهد المساعد، ألحان ياسر بو علي، تنفيذ مشاري اليتيم، وتريات تامر غنيم، إيقاع إبراهيم حسن، درامز وباركيشن بوب، مكس وماستر جاسم محمد.
عبد المجيد عبد الله طرح مؤخرا أغنية "كلّما" من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان رُزام، تنفيذ سيروس ومكس جاسم محمد.
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