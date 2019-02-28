مصطفى بكري مهاجمًا حماس: "خونة وعندي الأدلة"

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انتقد الإعلامي مصطفى بكري، حركة حماس الفلسطينية، قائلًا: "مصر وقفت مع فلسطين، بس انتوا خونتوا المصريين، وعندي من الدلائل والاعترافات التي تؤكد ذلك".



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك عناصر من حركة حماس دخلت لحدود مصر وقت 25 يناير، وارتكبت العديد من الجرائم، متابعًا: "مصر مستهدفة من تركيا وأمريكا والغرب وإسرائيل، والإخوان هم أداة في يد كل الدول لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد".



ولفت إلى أن انحيازه في هذا الظرف الصعب لمصر، متابعًا: "مصر كانت مخطوفة في يوم من الأيام، وكنا بنطلع في الشوارع ونقول للسيسي رجع مصر، أنزل يا جيش مصر ماتسبوناش في إيد الخونة، ونزل السيسي وصدقنا".



وأشار إلى أن البعض اجتزأ حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطوير السكة الحديد، لكي يصوره على غير حقيقته، متابعًا:" بطلوا كذب يا أفاقين يا كذابيين يا مدعين".



وأضاف: "أنا مخنوق من شوية حاجات، من الباطل لما ينتشر، لما أشوف روايات باطلة عن حادث محطة مصر، مخنوق من دعوة البعض للعودة لمشهد 25 يناير تاني، أوعوا تفتكروا لو حصل حاجة هتقوم ثورة، مش هتكون في بلد، وهتبقى فوضى هيركبها البلطجية والإخوان".

