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الاتحاد الإسباني يُغير حكم لقاء الكلاسيكو.. تعرف على السبب

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:11 م
الاتحاد الإسباني يُغير حكم لقاء الكلاسيكو.. تعرف على السبب
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علاء خليف
 
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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المقرر لها السبت المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن أونديانو مايينكو سيتولى مسؤولية إدارة مباراة الكلاسيكو بدلا من هيرنانديز هيرنانديز، الذي تعرض للإصابة في الاختبارات البدنية للحكام.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد 3-0 في لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا وتأهل للمباراة النهائية للبطولة.

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