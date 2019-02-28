"كريمان أبو الجدايل" أول سعودية تشارك في سباق الـ 100 متر عدوا بالأولمبياد

أصبحت العداءة كريمان أبو الجدايل أول امرأة سعودية تشارك في سباق الـ 100 متر عدوا، في أولمبياد ريو 2016، وعلى الرغم من أنها لم تستطع التأهل إلا أنها أثارت انتباه الجميع.





وارتدت العداءة السعودية، البالغة من العمر 22 عاما، لباسا غطى جسمها بالكامل، وحجابا غطى رأسها لتكون أول عداءة سعودية تشارك في سباق الـ100 متر، وحلت في المركز الـ 7 قبل الأخير في الدور التمهيدي، وقطعت مسافة السباق في زمن 14.61 ثانية.





وانهالت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاركة كريمان في سباق 100 متر، مثنين على شجاعتها ورغبتها في تمثيل السعودية بصورة مشرفة.





يجدر القول إن السعودية رفعت الحظر عن مشاركة النساء في بعثتها الأولمبية عام 2012 حيث شاركت آنذاك سارة العطار، عداءة المسافات المتوسطة، وهي أول امرأة تمثل السعودية في منافسات أولمبياد لندن عام 2012.



