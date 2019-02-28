الجونة يعبر بتروجت بثنائية ويقفز للمركز الثامن بالدوري

نجح فريق الجونة في تحقيق فوزا ثمينا على نظيره بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري.

تقدم لؤي وائل في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل بتروجت في الدقيقة 45، وسجل أحمد ياسر ريان هدف الفوز في الدقيقة 70 ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في المسابقة.

بهذا الفوز رفع الجونة رصيده للنقطة 29 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.