ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجونة يعبر بتروجت بثنائية ويقفز للمركز الثامن بالدوري

الخميس 28/فبراير/2019 - 05:59 م
الجونة يعبر بتروجت بثنائية ويقفز للمركز الثامن بالدوري
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements

نجح فريق الجونة في تحقيق فوزا ثمينا على نظيره بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري.

 

تقدم لؤي وائل في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل بتروجت في الدقيقة 45، وسجل أحمد ياسر ريان هدف الفوز في الدقيقة 70 ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في المسابقة.

 

بهذا الفوز رفع الجونة رصيده للنقطة 29 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة بتروجت الدوري المصري الجونة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
4
x
15:00
1
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
2
x
16:00
1
بتروجت