"القابضة للمياه" تنظم ورشة عمل للاستثمار في مجال الحمأه





افتتح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم، ورشة عمل "فرص الاستثمار فى مجال حمأة الصرف الصحي" التى نظمتها الشركة القابضة بحضور نخبة من أساتذة الجامعات والجهات البحثية وشركات القطاع الخاص ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية.





وقال، أن التخلص الآمن من الحمأة والاستفادة منها، يمثل جانبا هاما فى إدارة مخلفات الصرف الصحى، وتعد تجربة إعادة تدوير الحمأة فى توليد غاز الميثان بمحطة سخا بمحافظة كفر الشيخ تجربة رائدة، نسعى إلى تكرارها، وفتح المجال للاستثمار فى توليد الطاقة من مخلفات الصرف الصحى.





وقال، دكتور رفعت عبدالوهاب، استشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة القابضة لديها خطة طموحة لمشروعات الاستثمار فى مجال الحمأة بمختلف محطات معالجة الصرف الصحى، واتبعت الشركة نهج تقديم العطاءات لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والتنافسية.





واستعرض، عبد الوهاب، توزيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات الجمهورية حسب الطاقة الاستيعابية لكل محطة، والبالغ عددها 427 محطة تعالج 12.3 مليون متر مكعب سنويا، ما يعد مناخا خصبا للاستثمار فى مجال إعادة تدوير مخلفات الصرف الصحى والاستفادة منها لتحويل الحمأة إلى طافة خضراء تسخدم فى السماد العضوى والبيوجاز والوقود ومواد البناء.





كما استعرضت عدد من الشركات الخاصة والمستثمرين آليات الاستفادة من الحمأة والتجارب المختلفة محليا ودوليا فى إدارة المخلفات، لتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة.



