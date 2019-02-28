"كان بينقب عن الأثار".. القبض على عاطل بكفر الجبل
الخميس 28/فبراير/2019 - 04:09 م
إيمان عبد العاطي
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تمكن ضباط شرطة السياحة والأثار بالجيزة، من القبض على عاطل، أثناء حفره تنقيبا عن الآثار أسفل منزله بمنطقة كفر الجبل، دائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.
ووردت معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، مفادها قيام "أحمد. ع.ف"، 44 سنة، عاطل ومقيم كفر الجبل، بمنطقة الهرم، بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل مسكنه.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف العميد فتح الله البرقوقي وكيل إدارة المباحث بشرطة السياحة، وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة وإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، وأمن الجيزة، وتمكنت قوة أمنية بإشراف العميد شريف كرم مفتش مباحث المنطقة الأثرية، وبرئاسة المقدم إسلام ياسين والرائد محمد عاصم، ضباط قسم البحث الجنائي، بإدارة سياحة وأثار الجيزة، من مداهمة مسكنه والقبض عليه، وبالفحص والمعاينة تبين وجود حفرة بمساحة 2 في 2، وبعمق 2 متر تقريبا، وعثر على كسرات فخار، والأدوات المستخدمة في الحفر.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأحاله اللواء ناجح زكي مدير مباحث السياحة والآثار للنيابة العامة لتولي التحقيقات.
ووردت معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، مفادها قيام "أحمد. ع.ف"، 44 سنة، عاطل ومقيم كفر الجبل، بمنطقة الهرم، بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل مسكنه.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف العميد فتح الله البرقوقي وكيل إدارة المباحث بشرطة السياحة، وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة وإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، وأمن الجيزة، وتمكنت قوة أمنية بإشراف العميد شريف كرم مفتش مباحث المنطقة الأثرية، وبرئاسة المقدم إسلام ياسين والرائد محمد عاصم، ضباط قسم البحث الجنائي، بإدارة سياحة وأثار الجيزة، من مداهمة مسكنه والقبض عليه، وبالفحص والمعاينة تبين وجود حفرة بمساحة 2 في 2، وبعمق 2 متر تقريبا، وعثر على كسرات فخار، والأدوات المستخدمة في الحفر.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأحاله اللواء ناجح زكي مدير مباحث السياحة والآثار للنيابة العامة لتولي التحقيقات.
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