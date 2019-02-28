حزب العمال البريطانى يطالب بعقد استفتاء جديد حول "البريكست" مع تعثر "ماى"

قال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، إنّ حزبه سيدعم عقد استفتاء جديدا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "البريكست"، بعد رفض البرلمان خطة رئيسة الوزراء، البديلة لترك الاتحاد الاوروبي مما زاد الضفوط بشأن إجراء تصويت شعبي ثان.

وقبل 29 يومًا من موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، اضطر قادة الحزبين الرئيسيين في بريطانيا، إلى إجراء تغييرات رئيسية في "البريكست" في الأيام الأخيرة.

وبعد أشهر من القول بأن بريطانيا يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي في موعدها في 29 مارس، فتحت تيريزاى ماي، الثلاثاء إمكانية تمديد البريكست لفترة محدودة.





ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أيّد كوربين الذي صوت ضد العضوية عام 1975 وقدم دعمًا مترددًا لحملة عام 2016 للبقاء، يوم الأربعاء دعمًا غامضًا لإجراء استفتاء آخر، قائلاً إنه سيدفع باتجاه واحد إلى جانب انتخابات عامة مبكرة.

وتعدّ هذه هي المرة الأولى منذ تصويت البريطانيين في عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، بأن أحد حزبيها السياسيين الرئيسيين قد يلقي بثقله وراء إعطاء الفرصة للناخبين لتغيير رأيهم.

وقال كوربين: "بعد التصويت في البرلمان، سنواصل الضغط من أجل علاقة اقتصادية وثيقة تستند إلى خطتنا البديلة الموثوقة أو الانتخابات العامة"