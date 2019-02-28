آبي يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك في أعقاب قمة ثانية جمعت كيم بنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في هانوي بفيتنام.

وقال آبي للصحفيين بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "الآن يجب علي أن ألتقي الزعيم كيم جونغ أون".

وأضاف آبي، أن اليابان تدعم موقف الرئيس الأمريكي في محادثات اليوم، وقال: "انطلاقا من تصميمه الثابت على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لم يذهب السيد ترامب إلى تقديم التنازلات بسهولة ونحن نؤيد قراره".

وعقد ترامب وكيم جولة ثانية من مباحثات قمتهما الثانية صباح اليوم في فيتنام، وقال البيت الأبيض إن الزعيمين لم يتوصلا إلى أي اتفاق، وأن العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ لا تزال قوية، وأن المفاوضات ستستمر.