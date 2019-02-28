حبس 3 عاطلين لتعديهم على جارهم بأسلحة بيضاء بالتجمع
الخميس 28/فبراير/2019 - 02:06 م
عمار محمد
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قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري لتعديهم على جارهم بأسلحة بيضاء بسبب خلافات الجيرة بمنطقة التجمع الخامس.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس إخطارا من المستشفى التجمع الخامس يفيد بوصول "ع. و" مصاب إصابات بالغة بسلاح أبيض وبسؤاله اتهم كل من "عصام. م"، "إيهاب. ن"، و"محمود. ن" بتعديهم عليه بالسلاح الأبيض إثر خلافات الجيرة مع المتهم الأول وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
انتداب الأدلة الجنائية في حريق محكمه الموسكي المهجورة
أمرت نيابة الموسكي، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق في محكمة الموسكي المهجورة بسبب تراكم القمامة مما أسفر عن اشتعال النيران بها، عقب إثبات عدم شبهة جنائية.
وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بمنطقة الموسكي، وعقب انتقال الأجهزة الأمنية والسيطرة على الحريق الذي تبين أنه نشب في كمية من القمامة ملقاة من قبل الأهالي.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
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