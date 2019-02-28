عاجل| رئيس الأرصاد يحذر المواطنين من طقس عطلة الأسبوع (تفاصيل)
الخميس 28/فبراير/2019 - 01:58 م
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توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية والوجه البحري يوم الجمعة "عطلة الأسبوع".
وناشد عبد العال في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الجمعة، طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
وعن حالة البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
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