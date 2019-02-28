بعد فشل قمة ترامب-كيم.. جراهام: كانت أخر فرصة للسلام

حذّر السيناتور الجمهورى ليندسي جراهام، من أنّ قمة ترامب- كيم في هانوي بفيتنام، كانت الفرصة الأخيرة للسلام.

وقال السناتور الجمهوري لـ "فوكس نيوز"، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعطى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "طريقة للخروج"، والتقى ترامب مع كيم لمناقشة نزع السلاح النووي والسلام بين القوتين.





وقال جراهام: "إذا أطلقت كوريا صواريخ أخرى، فسيتعرضون للهجوم"، حيث كان يعتقد أن ترامب سيستخدم القوة العسكرية لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي سريع النمو.

ووفقاً لجراهام، أنّ ترامب أخذ تهديدات كيم من الهجوم النووي على محمل الجد.

كما وجّه حديثه إلى زعيم كوريا الشمالية، قائلاً :"أيها الرئيس كيم، إذا كنت ذكيًا، ستخرج عبر الطريق الذي قدمه لك الرئيس ترامب، أمّا إذا ما كنت تحاول التلاعب، فستأسف لهذا الجهد".

كما حذّّر جراهام، من "أنّه إذا لم ينجح ذلك، فلن نعود إلى الوضع الراهن، لذا يجب على الجميع في أمريكا والعالم أن يصلّوا من أجل التوصل إلى نتيجة جيدة".

وتابع: "سيكون لدينا سلام أو صراع عسكري، أعتقد أن كوريا الشمالية تعرف أن هذين الخيارين لديهما".

وجلس الزعيمان لليوم الثاني من المحادثات اليوم في فيتنام.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه اضطر للمغادرة بسبب شروط زعيم كوريا الشمالية برفع كافة العقوبات أولاً، وهو ما رفضه ترامب.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيعلن نهاية رسمية للحرب الكورية، قال الرئيس ترامب: "سنرى".