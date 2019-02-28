كيف تقولين كلمة "لا" دون أن تُغضبي الآخرين؟
الخميس 28/فبراير/2019 - 11:50 ص
Advertisements
Advertisements
هناك طريقة يمكنكِ الرفض فيها دون أن تُحرجي وتُغضبي الآخرين منكِ، فكلمة "لا" له شروط لكي لا تغضبي غيرك:
1- يجب عليكِ توضيح سبب رفضكِ:
بعد أن ترتبي أولوياتك وجدولكِ لهذا اليوم وترفضي، اذكري للشخص ما هو سبب رفضكِ، وليس مطلوبًا منكِ أن تفسري وتشرحي، ولكن اكتفي بذكر السبب فقط.
2- اختاري لهم وقتًا بديلًا:
عندما ترفضين موعدًا مثلًا، حددي لهم موعدًا بديلًا؛ أي أن تكوني لهم يومًا متفرغة، ويمكنكِ مرافقتهم.
3- أظهري ملامح الحزن:
عندما تكونين حقة حزينة لرد طلب الآخرين؛ أظهري لهم هذا حتى يعذروكِ، ولكن لا تدّعي الحزن عمدًا.
4- عندما ترفضين.. ارفضي للطلب وليس للشخص:
عليكِ أن توضحي رفضك للطلب؛ أنكِ حقًا لا تستطيعين، وليس الرفض للشخص بحد ذاته.
5- أضيفي المجاملة على الرفض:
يفضّل أن تضيفي بعض الكلمات اللطيفة، والإطراء عليهم، على سبيل المثال رفض دعوة على العشاء، فعليكِ أن تقولي: «إنكِ تسعدين جدًا بمشاركتهم الوجبة، وأن الجلوس معهم يضفي السعادة لكِ والبهجة».
6- تحلّي بالقوة:
عندما يلح عليكِ أحدهم بالطلب على شيء ما، وأنتِ حقًا لا تستطيعين تلبيته، حين إذن عليكِ أن تكوني قوية وتستمري بالرفض.
Advertisements
المزيد عن: مشاكل اسرية كيف تقولين لا كلمة لا غضب الاخرين الكلمات الاخرين
- علامات تجعلك بحاجة إلى إجازة عمل
- دون أن تقولِ "أنا آسفة".. طرق بديلة وجديدة للإعتذار في المواقف المحرجة!
- أشياء تعرفيها لأول مرة عن "الأمومة"
- 3 حقائق لن تبلغي "السعادة" إن لم تدركينها!
- علامات تكشف حب زوجك لكِ
- علامات تدل على محبة زوجكِ لك
- علامات حب زوجكِ لك.. تعرفي عليها
- لماذا ترفضين طلب المساعدة من الآخرين؟