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كيف تقولين كلمة "لا" دون أن تُغضبي الآخرين؟

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:50 ص
كيف تقولين كلمة لا دون أن تُغضبي الآخرين؟
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هناك طريقة يمكنكِ الرفض فيها دون أن تُحرجي وتُغضبي الآخرين منكِ، فكلمة "لا" له شروط لكي لا تغضبي غيرك:

1- يجب عليكِ توضيح سبب رفضكِ:
بعد أن ترتبي أولوياتك وجدولكِ لهذا اليوم وترفضي، اذكري للشخص ما هو سبب رفضكِ، وليس مطلوبًا منكِ أن تفسري وتشرحي، ولكن اكتفي بذكر السبب فقط.

2- اختاري لهم وقتًا بديلًا:
عندما ترفضين موعدًا مثلًا، حددي لهم موعدًا بديلًا؛ أي أن تكوني لهم يومًا متفرغة، ويمكنكِ مرافقتهم.

3- أظهري ملامح الحزن:
عندما تكونين حقة حزينة لرد طلب الآخرين؛ أظهري لهم هذا حتى يعذروكِ، ولكن لا تدّعي الحزن عمدًا.

4- عندما ترفضين.. ارفضي للطلب وليس للشخص:
عليكِ أن توضحي رفضك للطلب؛ أنكِ حقًا لا تستطيعين، وليس الرفض للشخص بحد ذاته.

5- أضيفي المجاملة على الرفض:
يفضّل أن تضيفي بعض الكلمات اللطيفة، والإطراء عليهم، على سبيل المثال رفض دعوة على العشاء، فعليكِ أن تقولي: «إنكِ تسعدين جدًا بمشاركتهم الوجبة، وأن الجلوس معهم يضفي السعادة لكِ والبهجة».

6- تحلّي بالقوة:
عندما يلح عليكِ أحدهم بالطلب على شيء ما، وأنتِ حقًا لا تستطيعين تلبيته، حين إذن عليكِ أن تكوني قوية وتستمري بالرفض.
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