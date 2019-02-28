كيف تقولين كلمة "لا" دون أن تُغضبي الآخرين؟

هناك طريقة يمكنكِ الرفض فيها دون أن تُحرجي وتُغضبي الآخرين منكِ، فكلمة "لا" له شروط لكي لا تغضبي غيرك:





1- يجب عليكِ توضيح سبب رفضكِ:

بعد أن ترتبي أولوياتك وجدولكِ لهذا اليوم وترفضي، اذكري للشخص ما هو سبب رفضكِ، وليس مطلوبًا منكِ أن تفسري وتشرحي، ولكن اكتفي بذكر السبب فقط.





2- اختاري لهم وقتًا بديلًا:

عندما ترفضين موعدًا مثلًا، حددي لهم موعدًا بديلًا؛ أي أن تكوني لهم يومًا متفرغة، ويمكنكِ مرافقتهم.





3- أظهري ملامح الحزن:

عندما تكونين حقة حزينة لرد طلب الآخرين؛ أظهري لهم هذا حتى يعذروكِ، ولكن لا تدّعي الحزن عمدًا.





4- عندما ترفضين.. ارفضي للطلب وليس للشخص:

عليكِ أن توضحي رفضك للطلب؛ أنكِ حقًا لا تستطيعين، وليس الرفض للشخص بحد ذاته.





5- أضيفي المجاملة على الرفض:

يفضّل أن تضيفي بعض الكلمات اللطيفة، والإطراء عليهم، على سبيل المثال رفض دعوة على العشاء، فعليكِ أن تقولي: «إنكِ تسعدين جدًا بمشاركتهم الوجبة، وأن الجلوس معهم يضفي السعادة لكِ والبهجة».





6- تحلّي بالقوة:

عندما يلح عليكِ أحدهم بالطلب على شيء ما، وأنتِ حقًا لا تستطيعين تلبيته، حين إذن عليكِ أن تكوني قوية وتستمري بالرفض.