الكرملين: لقاء الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية ما زال واردا
الخميس 28/فبراير/2019 - 12:00 م
وكالات
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري
بيسكوف إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية ما زال واردا في
جدول الأعمال لكن لا اتفاقات محددة.
وأعلن دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن
لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ما زال قائما
في جدول أعمال الرئيس الروسي، لكن لا توجد اتفاقيات محددة بعد.
وقال بيسكوف للصحفيين: "يبقى اللقاء
في جدول الأعمال. حتى الآن لا يوجد اتفاق محدد. سنواصل عملية التنسيق مع نظرائنا الكوريين
الشماليين، عبر القنوات الدبلوماسية".
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