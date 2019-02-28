الشعبة: استقرار أسعار المواد الغذائية.. وانتعاشه في المبيعات

أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عن انتعاشة في المبيعات خلال الأيام الحالية تتخطى حاجز الـ10%.





ونوهت الشعبة في تقريرها الأسبوعي الماضي إلى أنه بعد زيادة سعر السكر الذي ارتفع إلى 1000 جنيه في الطن ، حيث كان سعره قد وصل إلى 7 جنيهات في الجملة و8.5 جنيهات للمستهلك ارتفع إلى 8 جنيهات للكيلو بالجملة و9.5 للمستهلك ، وارتفع الطن من 7 إلى 8 آلاف جنيه هذا أدّى إلى ارتفاع سعر الحلاوة الطحينية 15% وسعر منتجات الألبان والعصائر والمياه الغازية بنسبة من 1 إلى 2% في الجملة ، ولكن لا تأثير لهذا الارتفاع علي المستهلك ؛ لأنه من ربح التاجر لدفع عجلة المبيعات التي بها ركود منذ فترة طويلة ، مشيرة إلى استقرار السوق الأسبوع الجاري.





وأكد أحمد فوزي نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن الأسبوع الجاري استقرت الأسعار عند نفس معدلاتها الطبيعية ورصد تقرير الشعبة حالة السوق الهادئة، وسجل كيلو السكر سعر 9 جنيهات، و لتر زيت خليط يتراوح سعره من 17 إلى 18 جنيهًا، ولتر زيت عباد الشمس من 21 إلى 22 جنيهًا ، ولتر زيت ذرة من 26 إلى 27 جنيهًا، والمسلى النباتى حجم .75 كجم من 19 إلى 21 جنيهًا ، والمسلى الطبيعى .75 كجم 110 جنيهات، والمكرونة المعبأة 400 جم من 3.75 إلى 4.5 جنيهات ، والمكرونة السائبة من 6.5 إلى 7 جنيهات، والدقيق المعبأ من 7 إلى 9 جنيهات، والدقيق السائب من 6 إلى 7 جنيهات، وفول التدميس البلدى من 20 جنيهًا، واللوبيا البلدى من 27 جنيهًا إلى 28 جنيهًا، واللوبيا المستوردة من 14 إلى 15 جنيهًا، والفاصوليا من 24 إلى 26 جنيهًا، والعدس الأصفر من 14 إلى 16 جنيهًا ، والعدس بجبة من 12 إلى 14 جنيهًا، والبسلة الجافة من 12 إلى 14 جنيهًا، والحمص مقاس 7 ملّ من 21 إلى 22 جنيهًا، والحمص مقاس 9 ملّ من 28 إلى 30 جنيهًا، والحمص مقاس 12 ملّ من 36 إلى 37 جنيهًا.





وعن أسعار منتجات الألبان والجبن البراميلى من 48 إلى 52 جنيهًا، والجبن الإسطنبولى من 48 إلى 52 جنيهًا ، والجبن الثلاجة من 48 إلى 52 جنيهًا، والجبن الرومى القديم من 80 إلى 82 جنيهًا، والجبن الرومى الوسط من 70 إلى 72 جنيهًا، والجبن الفلمنك المستورد من 120 إلى 122 جنيهًا، وطبق البيض الأبيض من 35 إلى 36 جنيهًا، طبق البيض الأحمر من 36 إلى 37.5 جنيهًا، واللبن الجاموسى السائب من 10 إلى 13 جنيهًا، واللبن المبستر من 13 إلى 14 جنيهًا، والزبدة البقرى المستوردة نيوزلاندى 120 جنيهًا والزبدة البلدى 110 جنيهات.



