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الأمم المتحدة: قوات أمن الاحتلال يجب أن تواجه العدالة لأعمال قتل في غزة

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:48 ص
الأمم المتحدة: قوات أمن الاحتلال يجب أن تواجه العدالة لأعمال قتل في غزة
احتجاجات فلسطينية
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قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.

 

وقال تقرير اللجنة "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات"، بحسب "رويترز".

 

وأضاف التقرير أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.

 

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