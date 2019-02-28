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عيسى المرزوق يشوق الجمهور لفيلمه الجديد

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:43 ص
عيسى المرزوق يشوق الجمهور لفيلمه الجديد
عيسى المرزوق
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شيماء عطية
 
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حمس الفنان الكويتي عيسى المرزوق، جمهوره عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" بنشر برومو فيلمه الجديد "back from 2038" والمقرر طرحه في السينمات الكويتية والعربية قريبًا.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ دخيل النبهان، وﺗﺄﻟﻴﻒ مزيد المعوشرجي، ويشارك في بطولته كل من عبدالرحمن العقل، عيسى المرزوق، بيومي فؤاد، ريم النجم، إبراهيم الشيخلي، خالد الفرحان.
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