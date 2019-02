الطالع الفلكى الخَمِيس 28/2/2019..إجَابَة شَافِيَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير – 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 15 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 21 أمشير قبطى، 28 شُبَاط رُومى، 22 جُمَادَى ثَانِ ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وإزَا كان زَىْ حالاتى مَحِلتُوش غير مُرتّبُه) -يِبْآ شحّات مِشْ لازم يتجوّز.(زينب شكيب من فيلم المراية-1970)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

*القمر فى الجدى يعنى

عودة للعمل بكل جد واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها،الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت، هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّرالأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة، لا تستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك من سقطة مُميتة ، تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّ الأخطاء، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة، على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل وإثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة، كما أنها فُرصة مناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.





*(الشمس فى الحوت تُسدّس المريخ فى الثور - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)





الشمس تُسدّس المريخ ،التسديس يكون بين كوكبيْن بينهما مسافة 60 درجة لاغير وعادةً يكون ميمُون مسعود العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدقّ درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الرّابعة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة، ماذا يعنى هذا؟





هذا الإتصال الميمُون مفيد لطفرة فى القوة البدنية والجرأة على المنافسة ، مفيد للرياضيين المنافسين فى المسابقات العالمية ، كما أنه مفيد للمتزوجين لأداء الواجبات الزوجية بكفاءة مُرتفعة لكلا الجنسيْن ، من وجهة نظر سلبية فالشعور بتمام اللياقة البدنية (قد) يدفع البعض للتظاهر بالقوة برفع أحمال ثقيلة بغرض التباهى فيؤدى لإنزلاق غضروفى ، أو تخفيف الملابس فى وقت برودة الشتاء ، أوالتقرب لأنثى بقصد الزواج لكن بثقة زائدة توحى للطرف الآخر بالغرور أو الجرأة الزائدة لدرجة الوقاحة فتكون النتيجة سلبية ، لكنه مفيد لمن يعانون الخجل لقرع الأبواب بقصد الزواج بشكل مباشر وبوضوح ، فالبركة الآن أواللعنة للأبد.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو بمشيئة الله تَعَالى ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.





برج الثور: الرغبة المحمومة فى التواصل مع الحبيب قد تهزّ صورتك، لابد أنك سمعت الأغنية الشهيرة أصون كرامتى من قبل حبّى.





برج الجوزاء: إعادة علاقات مقطوعة للإتصال من جديد على رأس قائمة أولويّاتك، هذا يشمل صِلَة الرّحِمْ لقراباتك وأصهارك.





برج السّرطان: عليك بالإسترخاء والإبتعاد عن التوتّر العصبى بزيارتك للأندية والمُتنزهات لإعادة شحنك بالطاقة الإيجابيّة ، إبتعد عن المُناقشات المُستفزّة.





برج الأسد: تمسّك ببرود أعصابك أمام الدّهماء والسّوقة ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ..





برج العذراء: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الميزان: المُقابلات المُرتّبة أسريّاً لجمع عريس بعروس عادةً ماتكون أكثر نجاحاً من الصّدَفْ ،إن كنت متزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجيّة.





برج العقرب: تقوية صداقاتك القديمة أو تكوين صداقات جديدة، زيارة من أصدقاء أو أقارب لك واردة ليكون منزلك محل فرحة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام ، الحيوانات والطيور،لاتنسَ رعاية شيوخ عائلتك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الجدى: علاوة ماليّة أو مكاسب واردة لكن النفقات بالمرصاد ، قم بسداد أقساطك وفواتيرك أولاً ثم فكر فى زيارة المولات العملاقة.

برج الدّلو: الإنغماس بالتفاصيل الصغيرة قد يجعلك تفقد القدرة على رؤية الصورة الكبيرة ككل، قم بالنظرمن جديد من زاوية مختلفة للمشكلة.





برج الحُوت: لاتسمح لثقتك بجعلك مغروراً، إستمع لرأى كبار السّن فى الأسرة ولا تتخذ أى قرار وأنت غاضب مشوّش العقل.