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جدول مباريات اليوم

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:18 ص
جدول مباريات اليوم
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منة العوضي
 
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يشهد اليوم الخميس 28/2/2019 عدداً من المواجهات القوية في مختلف البطولات حول العالم لذلك نرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.


كأس ملك إسبانيا:

- فالنسيا × ريال بيتيس:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق سوار الذهب


الدوري السعودي:

- التعاون × الاتفاق:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 1 بصوت مشاري القرني


- أحد × الفتح:

اليوم في تمام الساعة الـ6:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 2 بصوت راشد الدوسري


- النصر × الشباب:

اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 1 ودوري بلس 1 بصوت المعلقين عبدالله الحربي وجعفر الصليح


الدوري المصري:

- الجونة × بتروجيت:

اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة


الدوري الإماراتي:

- شباب الأهلي دبي × العين:

اليوم في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1


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