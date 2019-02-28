ماتشات اليوم الخميس 28-2-2019

يشهد اليوم الخميس 28/2/2019 عدداً من المواجهات القوية في مختلف البطولات حول العالم لذلك نرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.





كأس ملك إسبانيا:

- فالنسيا × ريال بيتيس:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق سوار الذهب





الدوري السعودي:

- التعاون × الاتفاق:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 1 بصوت مشاري القرني





- أحد × الفتح:

اليوم في تمام الساعة الـ6:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 2 بصوت راشد الدوسري





- النصر × الشباب:

اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 1 ودوري بلس 1 بصوت المعلقين عبدالله الحربي وجعفر الصليح





الدوري المصري:

- الجونة × بتروجيت:

اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة





الدوري الإماراتي:

- شباب الأهلي دبي × العين:

اليوم في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1



