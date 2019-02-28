مواعيد مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا:
- فالنسيا × ريال بيتيس:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق سوار الذهب
الدوري السعودي:
- التعاون × الاتفاق:
اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 1 بصوت مشاري القرني
- أحد × الفتح:
اليوم في تمام الساعة الـ6:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 2 بصوت راشد الدوسري
- النصر × الشباب:
اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sport 1 ودوري بلس 1 بصوت المعلقين عبدالله الحربي وجعفر الصليح
الدوري المصري:
- الجونة × بتروجيت:
اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة
الدوري الإماراتي:
- شباب الأهلي دبي × العين:
اليوم في تمام الساعة الـ6:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1
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