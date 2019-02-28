رفض بريطاني لإستضافة قطر مونديال 2022
عبرت الغالبية العظمى في بريطانيا عن رفضها
لإستضافة دولة قطر مونديال كاس العالم 2022م، وذلك في الإستطلاع الذي أجرته صحيفة ذا
صن .
وقالت الصحيفة أن 6% من البريطانيين يرون
أن قطر تستطيع تنظيم كأس العالم عام 2022، بينما تأمل الأغلبية العظمى من البريطانيين
أن يتدخل بلدهم ويقوم بمجهود لمنع قطر من التنظيم والحلول بدلًا منها كدولة منظمة.
ووفقاً لموقع «إرم نيوز» فإنه وحسب دراسة
لمكتب «IPSOS MORI» فأغلب البريطانيين ضد تنظيم قطر للمونديال و51%
يعتبرون أن منحها التنظيم كان غير مستحق، وأنها اشترت أصوات الأعضاء للفوز بالتنظيم.
كما يعتقد 58% أن إنجلترا عليها أن تحاول
بقوة تنظيم المونديال لكون البلد نظمه مرة واحدة في 1966.
وحسب الصحيفة، فأزمة قطر مع جيرانها، ستؤثر في الجماهير خلال المونديال .كما يعتقد البريطانيون أن تنظيم كأس العالم في الشتاء سيؤثر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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