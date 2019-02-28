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رفض بريطاني لإستضافة قطر مونديال 2022

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:00 ص
رفض بريطاني لإستضافة قطر مونديال 2022
مونديال 2022
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وكالات
 
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عبرت الغالبية العظمى في بريطانيا عن رفضها لإستضافة دولة قطر مونديال كاس العالم 2022م، وذلك في الإستطلاع الذي أجرته صحيفة ذا صن .

 

وقالت الصحيفة أن 6% من البريطانيين يرون أن قطر تستطيع تنظيم كأس العالم عام 2022، بينما تأمل الأغلبية العظمى من البريطانيين أن يتدخل بلدهم ويقوم بمجهود لمنع قطر من التنظيم والحلول بدلًا منها كدولة منظمة.

 

ووفقاً لموقع «إرم نيوز» فإنه وحسب دراسة لمكتب «IPSOS MORI» فأغلب البريطانيين ضد تنظيم قطر للمونديال و51% يعتبرون أن منحها التنظيم كان غير مستحق، وأنها اشترت أصوات الأعضاء للفوز بالتنظيم.

 

كما يعتقد 58% أن إنجلترا عليها أن تحاول بقوة تنظيم المونديال لكون البلد نظمه مرة واحدة في 1966.

 

وحسب الصحيفة، فأزمة قطر مع جيرانها، ستؤثر في الجماهير خلال المونديال .كما يعتقد البريطانيون أن تنظيم كأس العالم في الشتاء سيؤثر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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