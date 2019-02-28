الإثارة والتشويق .. مسلسل قيامة ارطغرل حلقة 137 عبر قناة trt التركية كامله ومترجمة بالعربية موقع النور Al Noor TV





مساء أمس الأربعاء وخلال الساعات الماضية يتم اذاعة المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل الذى يعد من اكثر المسلسلات التركية متابعة في تركيا والوطن العربي، ويترقب عشاق متابعة احداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس إعادة عرض حلقة المسلسل على قناة trt التركية وهى الناقلة حصريا لمسلسل قيامة ارطغرل باللهجة التركية الأصلية، وبدأ العرض الأول لحلقات المسلسل مساء الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، على ان يتم اعادة عرض الحلقة على موقع النور بالترجمة العربية فور انتهاء الحلقة مباشرة على قناة trt التركية، كما تشترك بعض القنوات العربية باعادة عرض حلقات المسلسل وسوف نوضح لكم القنوات التى تنقل عرض مسلسل قيامة ارطغرل وترددها على الاقمار الصناعية .





تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل على جميع الأقمار الصناعية – تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات

– تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات

– تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات

– تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات

– تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات



موعد مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس يتم عرض جميع الأحداث المهمة والقوية المشوق عبر حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس 134 مترجم بالعربي عبر تردد القنوات الفضائية السابقة في تمام الساعة الثامنة مساء كل أربعاء من الأسبوع ويعقبها الحلقة مترجمة بالعربية .





دراغوس يشعل الحرب على أرطغرل شاه في الجزء الخامس يعد دراغوس العدو الأكبر لأرطغرل شاه حيث دبر المؤامرات الكثيرة ليلحق به الأذى هو وأبنائه وذلك من خلال التهمة التي تعرض له ابن ارطغرل غوندوز حيث قام دراغوس بقتل أومور ومجموعة من رجالة مستخدماً في ذلك خنجر غوندوز ليثبت التهمة عليك وكان ذلك من الأحداث التي أشعلت النيران في المسلسل وأثارت دهشة الجماهير حيث قام أرطغرل شاه بسجن ابنه لحين معرفته الحقيقة ولكن ظهر فيديو دعائي يعرض تفاصيل هذه الحلقة التي تم فيها قتل أومور ليظهر فيه قوة دراغوس وكيده عندما نقل أخبار وتفاصيل الحادث لأيبلغي ابنه أومور محرضها على الأخذ بالثأر من أرطغرل وابنه وبالفعل قامت هي ومجموعة من رجالها بحبسه داخل قاعة ومحاكمته ولكن لم يلبث حتى علم أرطغرل بحقيقة الأمر وقام بإنقاذه من يدها.

وتتوالى أحداث هذا المسلسل وصولاً للحلقة 130 من الجزء الخامس والتي ينتظرها الكثير من الجماهير وعشاق المسلسل حيث تراكمت الأحداث التي عملت على إثارة غضب أرطغرل خاصة لما قام به المغوليين في قبائل الأتراك والتي كان يسعى للتصدي لها طوال الحلقات الماضية والتي أختتمها بشن حملات لصد هذا العدوان ولكن هناك دائماً أيادي خفية تعمل على إلحاق الأذى بأرطغرل.

ظهرت العديد من الشخصيات الجديدة في هذا الجزء والتي كانت تحارب إقامة دولة عثمانية مثل الأمير بهاء الدين والأخ الأكبر لإيبليغي بالإضافة للعدو الأكبر دراغوس الذي مازال يعمل في الخفاء ومازال أرطغرل شاه يبحث جاهداً عن هذه اليد الخبيثة التي تفسد كل ما يفعله أرطغرل هو وقبيلته ويشن كل الهجمات عليه سراً.





نبذه عن مسلسل قيامة أرطغرل مسلسل أرطغرل من المسلسلات التركية التي عرضت الصراع بين الخلافات المختلفة وكان أبرزها صراع بين ولايتي حلب وأنطاكيا والتي تصدى لها أرطغرل بن سليمان شاه والذي كان مسؤولاً عن أمور قبيلة كايي التي تعرضت للكثير من الهجمات والصراعات من القبائل المعادية لها وكان ارطغرل شاه المتصدي لهذه الحروب والصراعات بعد وفاة والدة سليمان شاه غارقاَ في نهر الفرات.

تفاصيل مثيرة في الجزء الخامس من قيامة أرطغرل:

يعد الجزء الخامس هو الجزء الأخير من مسلسل قيامة أرطغرل والذي من المتوقع إعلان الخلافة العثمانية على يد أحد أبناء أرطغرل شاه وهو عثمان بن أرطغرل حيث أن هذا المسلسل يعرض حلقات متتالية مره كل إسبوع ويتميز بالنهايات المثيرة والمشوقة حيث ظهر فريق العمل في هذا الجزء بثياب مختلفة وديكورات أكثر تجديداً عن الأجزاء الماضية ويرجع ذلك للأحداث التي تتطلب الكثير من التغييرات في الملابس والديكورات بالإضافة للاستعانة بمجموعة من ممثلي الدراما التركية لتجسيد بعض الشخصيات التاريخية التي تخدم العمل الدرامي.

يتمثل هذا الجزء في حلقاته الأولى بوفاة حليمة خاتون زوجة أرطغرل شاه وكان ذلك الحدث الأبرز في بداية الحلقات والذي أثار حزن الجماهير وتعاطفهم معه بالإضافة لذلك تتوالى الأحزان على عائلة أرطغرل وقبيلتة عندما تعرض إبنه عثمان شاه للهجوم من قبل مجموعة مجهولة من الأشخاص حيث ظهر في أولى حلقات الجزء الخامس جريحاً على فرس أحد الفتيات كما تعرض أرطغرل شاه لأحد المعارك التي تمثلك في الجبل الأعرج وذلك نسبة للمكان التي حدثت فيه المعركة ودخل في صراع كبيرة.

لم يكن عثمان شاه الابن الوحيد لأرطغرل ولكنه كان الأكثر ذكاء وفطنة حيث عمل أرطغرل شاه على تدريبه على كل أعمال الفروسية وركوب الخيل وممارسة جميع مهارات الحرب ليتمكن من الولاية بعد والدة ويذكر أنه المؤسس الأول للدولة العثمانية.





