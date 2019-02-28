بعد شهرين من عرضه.. هذه إيرادات فيلم "ساعة رضا"

استطاع الفيلم الكوميدي "ساعة رضا" للفنان أحمد فتحي، تحقيق إيرادات وصلت إلى مليوني و964 ألفا و834 جنيها، وذلك بعد مرور شهرين من عرضه.





وتدور أحداث فيلم "ساعة رضا" في إطار رومانسي كوميدي فانتازي، حول البطل (أحمد فتحي)، الذي يقع في حب فتاة (دينا فؤاد)، وتمنعه قلة وسامته من إتمام هذا الحب، فتنشغل (دينا فؤاد) بحب شخص آخر وسيم، حتى يعثر البطل على ساعة منبه يعمل كآلة زمن يعود به للوراء وتبدأ الأحداث.



