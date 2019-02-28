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شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج "خاف أنت طلعت لوحدك" (صور)

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:55 ص
شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
محافظة الشرقية
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شارك عدد كبير من شباب محافظة الشرقية، في انتشار "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" باسم "#خاف أنت_طلعت_لوحدك" للرد على الحملة التي يروج لها الإعلامي الإخواني الإرهابي معتز مطر، أطلق عليها "اطمن أنت مش لوحدك" لتحريض المواطنين على الالتفاف والتجمع في خطوة لنشر الفوضي.

وشهد الهاشتاج انتشارا واسعا بالشرقية منذ  مشاركته، وخاصا بين الشباب المدرك لاطماع قلة استباحو الدماء، وساهمو في تدمير الأوطان ببث سموم على السنة من سعو لبيع اوطانهم من أجل حفنة دولارات، ونسو بأن هناك شباب محب لوطنه مخلصين أصرو على ضرورة الوقوف مع الدولة المصرية في هذه اللحظات.

وقال عدد من الشباب منهم الدكتور أحمد علاء، والدكتورة مي سليم، و محمد عسلة وغيرهم الكثير من أبناء مدينة الزقازيق، إن السبب في مشاركة الهاشتاج فكرة لمواجهة أمنيات جماعة الإخوان الإرهابية بعودة الفوضى للشارع معلنين بأنها لن تتحقق، لأن المصريين أدركوا معنى بناء الدولة، والنقلة النوعية التي تشهدها نحو المستقبل.

شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
شباب الشرقية يواجهون إعلام الإخوان بهاشتاج خاف أنت طلعت لوحدك (صور)
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المزيد عن: معتز مطر الارهابى شباب الشرقية خاف انت لوحدك الاخوان الارهابية اعلام الاخوان
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